ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня, 05:22

Испаноязычные наёмники ВСУ не пошли в бой и бросили позиции под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Группа испаноязычных наёмников, привлечённая ВСУ для удержания позиций в Харьковской области, частично отказалась выполнять поставленные задачи и покинула подразделение. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

На участке фронта в районе Петро-Ивановки украинское командование задействовало иностранных бойцов, владеющих испанским языком. Эти формирования были переброшены на Великобурлукское направление для удержания населённого пункта.

«По данным радиоперехватов, часть из них отказалась выполнять задачи и дезертировала из подразделений», — сказал собеседник агентства.

Десантник и 6 раз сидевший: В зоне СВО ликвидированы двое наёмников ВСУ
Десантник и 6 раз сидевший: В зоне СВО ликвидированы двое наёмников ВСУ

Ранее сообщалось, что украинские власти активно привлекают выходцев из стран Латинской Америки для восполнения нехватки личного состава в пехотных подразделениях. Одним из таких формирований стал «Батальон Боливар», в который входят граждане Чили, Колумбии, Бразилии и Венесуэлы. Сообщалось, что в перспективе доля иностранцев в штурмовых и пехотных частях может вырасти до 30–50%.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Испания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar