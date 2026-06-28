Группа испаноязычных наёмников, привлечённая ВСУ для удержания позиций в Харьковской области, частично отказалась выполнять поставленные задачи и покинула подразделение. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

На участке фронта в районе Петро-Ивановки украинское командование задействовало иностранных бойцов, владеющих испанским языком. Эти формирования были переброшены на Великобурлукское направление для удержания населённого пункта.

«По данным радиоперехватов, часть из них отказалась выполнять задачи и дезертировала из подразделений», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские власти активно привлекают выходцев из стран Латинской Америки для восполнения нехватки личного состава в пехотных подразделениях. Одним из таких формирований стал «Батальон Боливар», в который входят граждане Чили, Колумбии, Бразилии и Венесуэлы. Сообщалось, что в перспективе доля иностранцев в штурмовых и пехотных частях может вырасти до 30–50%.