Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 13:17

Десантник и 6 раз сидевший: В зоне СВО ликвидированы двое наёмников ВСУ

Военкор Котенок: В зоне СВО ликвидированы двое иностранных наёмников ВСУ

Наёмники Клейтон Эрик Мур и Стефан Тимоти Сиверс. Обложка © Telegram / Военкор Котенок

Наёмники Клейтон Эрик Мур и Стефан Тимоти Сиверс. Обложка © Telegram / Военкор Котенок

В зоне специальной военной операции уничтожили двух иностранцев, которые воевали на стороне Украины. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

По словам корреспондента, одним из убитых был американский десантник Клейтон Эрик Мур. На Украину он приехал ещё в 2023 году.

Второй погибший — шотландец Стефан Тимоти Сиверс. У этого иностранца было криминальное прошлое: он шесть раз сидел в тюрьме. Котенок добавил, что Сиверса впервые заметили ещё в 2015 году, когда Киев вёл боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик

Сальдо: Ряды ВСУ на правом берегу Днепра пополняют иностранные наёмники
Сальдо: Ряды ВСУ на правом берегу Днепра пополняют иностранные наёмники

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали в Запорожской области наёмника из Колумбии. Речь о Хуане Себастьяне Рестрепо Мазо 1993 года рождения с позывным Оникс.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar