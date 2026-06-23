В зоне специальной военной операции уничтожили двух иностранцев, которые воевали на стороне Украины. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

По словам корреспондента, одним из убитых был американский десантник Клейтон Эрик Мур. На Украину он приехал ещё в 2023 году.

Второй погибший — шотландец Стефан Тимоти Сиверс. У этого иностранца было криминальное прошлое: он шесть раз сидел в тюрьме. Котенок добавил, что Сиверса впервые заметили ещё в 2015 году, когда Киев вёл боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик

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