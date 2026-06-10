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10 июня, 07:30

Сальдо: Ряды ВСУ на правом берегу Днепра пополняют иностранные наёмники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Symonenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Symonenko

Ряды ВСУ на правом берегу Днепра пополняют иностранные наёмники. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, их становится всё больше. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

Сальдо подчеркнул, что для таких людей не имеет значения, на чьей стороне воевать.

«Мы видим, что на правом берегу (Днепра, — ред.) всё больше и больше увеличивается количество именно живой силы, в составе которой всё больше и больше… вряд ли это вообще граждане Украины... Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наёмники», — сказал глава Херсонской области.

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Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге суд арестовал гражданина Колумбии Обандо Урбано. Его обвиняют в попытке вступить в ряды ВСУ и контрабанде наркотиков. Приморский районный суд отправил иностранца под стражу до 3 августа. В марте мужчина находился за пределами России и через TikTok общался с вербовщиком украинских вооружённых формирований. Правоохранители считают, что в итоге колумбиец собирался воевать на стороне Украины в качестве наёмника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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