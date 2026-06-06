В наёмники через TikTok: Колумбиец захотел в ВСУ, а попал в СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу гражданина Колумбии Обандо Урбано, которого обвиняют в намерении вступить в ряды ВСУ и контрабанде наркотиков. Решение об аресте вынес Приморский районный суд. Под стражей иностранец останется до 3 августа. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Колумбийца арестовали в Петербурге по делу о попытке вступить в ВСУ. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Материалы расследования указывают, что в марте этого года мужчина находился за пределами России и поддерживал контакт с вербовщиком украинских вооружённых формирований через TikTok. По версии правоохранителей, итогом этого общения должно было стать участие колумбийца в боевых действиях на стороне Украины в статусе наёмника.

Попасть на территорию РФ ему удалось ненадолго. Уже 12 марта сотрудники отдела дознания Пулковской таможни задержали иностранца по делу о незаконном перемещении наркотических веществ через границу. Дополнительным аргументом в пользу ареста следствие назвало тяжёлое финансовое положение обвиняемого.

Как следует из представленных суду документов, постоянного законного заработка у Урбано не было, при этом за ним числились существенные карточные долги. Правоохранители полагают, что именно материальная заинтересованность могла подтолкнуть мужчину к новой попытке участия в вооружённом конфликте за денежное вознаграждение.

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