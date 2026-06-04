Жителя Воронежа приговорили к 22 годам за госизмену и подготовку теракта

В Воронеже 22-летнего жителя Арсения Короля приговорили к 22 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта. Такое решение принял Второй Западный окружной военный суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По материалам дела, в феврале 2024 года молодой человек добровольно начал сотрудничать с иностранной националистической организацией, признанной в России террористической. Кураторы обучили его обращению со взрывчаткой, после чего он получил задание заснять автомобиль российского военнослужащего.

За выполненную работу Королю заплатили, а затем он намеревался подорвать ту самую машину. Довести замысел до конца ему не дали — оперативники ФСБ изъяли самодельную бомбу и задержали фигуранта.

С учётом позиции обвинения виновному назначили 22 года лишения свободы. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дополнительно с него взыскали штраф в 700 тысяч рублей и на полтора года ограничили свободу после освобождения.

Ранее ФСБ задержала в Волгоградской области 34-летнего мужчину, которого подозревают в госизмене и содействии телефонным аферистам с Украины, похитившим у россиян около 300 миллионов рублей. По данным следствия, с 2023 года задержанный работал на одно из подразделений ВСУ. За деньги он активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал и переправлял телекоммуникационное оборудование. Эти номера украинские спецслужбы использовали для массового обзвона граждан и мошенничества.