Мособлсуд приговорил мужчину к 12 годам колонии за госизмену

Московский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима мужчину, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе судов Московской области.

«Суд признал Алексеенко В. Ю. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год», — сообщили в пресс-службе.

Подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). Как пояснили в суде, Алексеенко оказывал финансовую помощь иностранному государству и иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Ранее Балтийский флотский военный суд вынес приговор военнослужащему ВС РФ, который в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции перешёл на сторону противника — Вооружённых сил Украины, после чего участвовал в боевых действиях против российских подразделений, используя вооружение и технику. Ему назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с отбыванием части срока в тюрьме.