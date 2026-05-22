22 мая, 16:42

Суд назначил пожизненный срок военнослужащему за госизмену в зоне СВО

Балтийский флотский военный суд вынес приговор военнослужащему ВС РФ, который в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции перешёл на сторону противника — Вооружённых сил Украины.

По данным суда, после перехода он участвовал в боевых действиях против российских подразделений, используя вооружение и военную технику.

Мужчина признан виновным по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Ему назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с отбыванием части срока в тюрьме. Также он лишён воинского звания и государственной награды. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Москве Второй Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Украины*, назначив ему 25 лет лишения свободы. Он действовал по указанию куратора из одной из террористических организаций. Мужчину признали виновным по статьям о государственной измене, терроризме и диверсионной деятельности. Фигурант причастен к поджогам на объектах транспортной инфраструктуры и связи.

