Дело о теракте завели на подростка за поджог машин полиции под Новосибирском

Уголовное дело о теракте возбудили в отношении подростка, который поджёг автомобили полиции в посёлке Краснообск Новосибирского района. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Новосибирской области.

Подозреваемый 2009 года рождения выполнил задание от куратора в интернете за вознаграждение. Он облил горючей жидкостью два служебных автомобиля у отдела полиции в рабочем посёлке Краснообск и поджёг их.

Молодой человек задержан. В управлении Следственного комитета уточнили, что дело возбуждено по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

