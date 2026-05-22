Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 06:11

Дело о теракте завели на подростка за поджог машин полиции под Новосибирском

Уголовное дело о теракте возбудили в отношении подростка, который поджёг автомобили полиции в посёлке Краснообск Новосибирского района. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Новосибирской области.

Подросток поджег полицейские машины. Видео © Telegram / mvd_54

Подозреваемый 2009 года рождения выполнил задание от куратора в интернете за вознаграждение. Он облил горючей жидкостью два служебных автомобиля у отдела полиции в рабочем посёлке Краснообск и поджёг их.

Молодой человек задержан. В управлении Следственного комитета уточнили, что дело возбуждено по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Тру-крайм-блогершу осудили на 12 лет за поджог здания МВД
Тру-крайм-блогершу осудили на 12 лет за поджог здания МВД

Ранее Life.ru сообщал о жителе Краснодара, который был задержан за подготовку поджога на железной дороге и фейки о ВС. Уголовное дело рассматривается сразу по нескольким статьям, среди них о госизмене и подготовке к теракту.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Дарья Денисова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar