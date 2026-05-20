Житель Краснодара задержан за подготовку поджога на железной дороге и фейки о ВС

В Краснодарском крае силовики пресекли попытку совершения теракта на энергообъекте железнодорожной инфраструктуры, задержан и арестован местный житель. Подозреваемый действовал по указке украинской стороны. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ РФ.

«Житель города Краснодара посредством мессенджера Telegram был завербован представителем запрещённой на территории РФ украинской террористической организации и по его заданию планировал осуществить поджог одного из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона с использованием самодельных зажигательных устройств», — сказано в тексте.

Также обвиняемый распространял в Сети фейковую информацию о Российской армии в зоне СВО и призывал к спонсированию подразделений ВСУ. Уголовное дело рассматривается сразу по нескольким статьям, среди них о госизмене и подготовке к теракту.

Ранее в Симферополе сотрудники УФСБ задержали 48-летнего мужчину с гражданством России и Украины. По версии следствия, он публиковал в Telegram призывы к уничтожению московского Кремля и представителей русского народа.