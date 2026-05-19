Жителю Симферополя грозит семь лет колонии за призывы уничтожить Кремль
В Крыму задержали гражданина Украины за призывы уничтожить Кремль и русских
В Симферополе сотрудники УФСБ задержали 48-летнего мужчину с гражданством России и Украины. По версии следствия, он публиковал в Telegram призывы к уничтожению московского Кремля и представителей русского народа.
По данным ведомства, мужчина оставлял комментарии в украинских группах. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности в интернете. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ также сообщили о задержании семи человек, которых подозревают в работе в интересах Киева. Операция проводилась сразу в восьми регионах России — от Удмуртии до Забайкальского края.
