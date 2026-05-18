Тру-крайм-блогершу осудили на 12 лет за поджог здания МВД

В Петербурге тру-крайм-блогершу Диану Чистякову приговорили к 12 годам колонии за поджог здания МВД. 30-летнюю деаушку признали виновной в совершении теракта.

По данным «Базы», до преступления Чистякова сама стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманули её на 1 млн рублей, а затем под предлогом возврата денег убедили выполнить их указания.

Дама пришла к зданию охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД России по Петербургу с тремя бутылками с зажигательной смесью. Она успела бросить две, но при попытке поджечь третью её задержали.

Известно, что Диана окончила юридический факультет РГПУ имени Герцена, где училась на кафедре уголовного права. После университета она увлеклась криминальной психологией и начала вести блог о тру-крайм-историях.

В своих публикациях Чистякова рассказывала о маньяках, громких преступлениях и криминальных трендах. Однако в итоге сама оказалась фигуранткой уголовного дела и получила длительный срок.