Тру-крайм блогершу задержали с коктейлями Молотова у здания полиции в Петербурге
Видеоблогерша и криминолог предприняла попытку совершить поджог здания органов внутренних дел в Санкт-Петербурге. Согласно информации Telegram-канала Baza, девушка с несколькими зажигательными смесями в сумке подошла к ведомственному зданию МВД в районе Купчино и попыталась поджечь его, а также припаркованные рядом автомобили.
«Девушка успела кинуть одну бутылку, после чего мгновенно была задержана полицейскими — ущерба и пострадавших нет», — говорится в материале.
По данным источника, подозреваемая является выпускницей юридического факультета РГПУ им. Герцена, где изучала уголовное право на специализированной кафедре.
После завершения образования 29-летняя Диана увлеклась криминальной психологией и создала тематический блог, посвящённый тру-крайм-тематике. Рассказыла о маньяках и преступных трендах. Её видеоконтент на YouTube собрал более 100 тысяч просмотров. В отношении блогерши уже возбуждено уголовное дело за попытку совершения террористического акта.
