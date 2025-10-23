Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

23 октября, 09:32

Тру-крайм блогершу задержали с коктейлями Молотова у здания полиции в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Smit

Видеоблогерша и криминолог предприняла попытку совершить поджог здания органов внутренних дел в Санкт-Петербурге. Согласно информации Telegram-канала Baza, девушка с несколькими зажигательными смесями в сумке подошла к ведомственному зданию МВД в районе Купчино и попыталась поджечь его, а также припаркованные рядом автомобили.

«Девушка успела кинуть одну бутылку, после чего мгновенно была задержана полицейскими — ущерба и пострадавших нет», — говорится в материале.

Диана. Фото © Telegram / Baza

По данным источника, подозреваемая является выпускницей юридического факультета РГПУ им. Герцена, где изучала уголовное право на специализированной кафедре.

После завершения образования 29-летняя Диана увлеклась криминальной психологией и создала тематический блог, посвящённый тру-крайм-тематике. Рассказыла о маньяках и преступных трендах. Её видеоконтент на YouTube собрал более 100 тысяч просмотров. В отношении блогерши уже возбуждено уголовное дело за попытку совершения террористического акта.

Ранее в Крыму задержали группу женщин, исповедующих ислам, которых подозревают в террористической деятельности. По данным СМИ, они занимались пропагандой создания всемирного халифата. Life.ru предоставил видеоматериалы с места задержания.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
