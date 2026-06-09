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Регион
9 июня, 09:39

Наёмники под ударом: Армия России «обнулила» планы ВСУ в 142 точках

Российские военные уничтожили склады горючего и позиции наемников в 142 районах

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Министерство обороны России сообщило о серии успешных атак по ключевым объектам противника. Подразделения Вооружённых сил РФ применили оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Согласно заявлению ведомства, целью операции стали склады боеприпасов и горючего, а также важные транспортные и энергетические узлы, которые использовались украинскими формированиями. Всего удары зафиксированы в 142 районах.

Помимо тылового обеспечения, огневому воздействию подверглись пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Как отметили в МО РФ, в ходе выполнения задач «нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников».

Массированный характер действий позволил существенно осложнить логистику противника. В настоящее время профильные службы уточняют результаты поражения на указанных территориях.

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Ранее в Одесской области в районе посёлка Затока зафиксированы удары по объектам инфраструктуры, которые связывают разные части региона. Целью атаки стал мостовой переход. Для нанесения ударов применялись беспилотники «Герань», а также авиационные боеприпасы с модулями планирования и коррекции.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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