Наёмники под ударом: Армия России «обнулила» планы ВСУ в 142 точках
Российские военные уничтожили склады горючего и позиции наемников в 142 районах
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Министерство обороны России сообщило о серии успешных атак по ключевым объектам противника. Подразделения Вооружённых сил РФ применили оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Согласно заявлению ведомства, целью операции стали склады боеприпасов и горючего, а также важные транспортные и энергетические узлы, которые использовались украинскими формированиями. Всего удары зафиксированы в 142 районах.
Помимо тылового обеспечения, огневому воздействию подверглись пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Как отметили в МО РФ, в ходе выполнения задач «нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников».
Массированный характер действий позволил существенно осложнить логистику противника. В настоящее время профильные службы уточняют результаты поражения на указанных территориях.
Ранее в Одесской области в районе посёлка Затока зафиксированы удары по объектам инфраструктуры, которые связывают разные части региона. Целью атаки стал мостовой переход. Для нанесения ударов применялись беспилотники «Герань», а также авиационные боеприпасы с модулями планирования и коррекции.
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