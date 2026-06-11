Российские войска уничтожили колумбийского наёмника в Запорожской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Речь идёт о Хуане Себастьяне Рестрепо Мазо 1993 года рождения с позывным Оникс. Собеседник агентства добавил, что ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о гибели латвийского наёмника Вооружённых сил Украины Улдиса Волмарса. Тот после ампутации ног и реабилитации вернулся на Украину осенью 2025 года и вступил в ряды ВСУ в качестве оператора и сборщика дронов.

Ранее сообщалось, что ряды ВСУ на правом берегу Днепра пополняют иностранные наёмники. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, их становится всё больше. Он отметил, что для таких людей не имеет значения, на чьей стороне воевать. Сальдо подчеркнул, что на правом берегу увеличивается количество живой силы, среди которой всё больше лиц из различных стран, а не граждан Украины.