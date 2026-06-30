ВМФ России потопил семь украинских дронов-катеров в Чёрном море

Военнослужащие Черноморского флота уничтожили семь безэкипажных катеров противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 30 июня.

В ведомстве уточнили, что моряки успешно отработали по целям. Все вражеские плавсредства поражены.

Ранее артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск пресекли попытку отхода подразделений ВСУ из Константиновки. В ходе воздушной разведки были выявлены разрозненные группы украинских военных, покидавших город. Чтобы избежать поражения, они укрылись в пустующем частном доме в Алексеево-Дружковке.