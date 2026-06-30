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30 июня, 09:26

ВМФ России потопил семь украинских дронов-катеров в Чёрном море

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военнослужащие Черноморского флота уничтожили семь безэкипажных катеров противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 30 июня.

В ведомстве уточнили, что моряки успешно отработали по целям. Все вражеские плавсредства поражены.

В Харьковской области уничтожен грузинский наёмник ВСУ Кукчишвили
В Харьковской области уничтожен грузинский наёмник ВСУ Кукчишвили

Ранее артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск пресекли попытку отхода подразделений ВСУ из Константиновки. В ходе воздушной разведки были выявлены разрозненные группы украинских военных, покидавших город. Чтобы избежать поражения, они укрылись в пустующем частном доме в Алексеево-Дружковке.

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Александра Мышляева
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