Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Владимир Купенко, сдавшийся в плен в Константиновке ДНР, рассказал подробности своего попадания на фронт. Его слова приводит Министерство обороны РФ.

По словам военнопленного, после 52 дней обучения его практически сразу отправили на боевое задание. Добираться до нужной точки пришлось пешком, перебегая от забора к забору и прячась в тени из-за обилия российских дронов.

«Как только дошли, нам сказали зайти в дом перекурить, мы зашли и попали как раз на военных Российской Федерации», — рассказал Купенко.

Украинские военнослужащие без сопротивления сложили оружие. Уже через пять-десять минут после пленения в тот же дом прилетел ударный дрон ВСУ. Российские бойцы немедленно показали пленным, куда двигаться и что делать, чтобы остаться в живых.

До мобилизации Купенко работал электромонтажником. Военкомы насильно увезли его прямо по пути с работы, затем привезли в военкомат, а после — «на отстойник», откуда отправили на обучение. Пленённый признался, что не имел ни малейшего желания воевать.

Ранее сдавшийся в плен 23-летний бразильский наёмник Эрик Феррейра Соариш записал видеообращение, в котором поблагодарил российских военных за спасение и оказанную медицинскую помощь. Он признался, что поехал воевать ради денег, но теперь понимает: конфликт ему чужой, а никакие суммы не стоят разлуки с семьёй. Соариш попросил прощения у матери за то, что не послушал её советов, и пообещал вернуться домой.