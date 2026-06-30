Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 09:43

Бразильский наёмник ВСУ в плену попросил прощения у мамы и поблагодарил Армию РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

23-летний бразилец Эрик Феррейра Соариш, который сдался в плен российским военным, поблагодарил их за спасение. Он записал видео, где сказал, что жив благодаря помощи российских военных.

«Слава богу, я жив. И спасибо российским военным, которые мне оказали гуманитарную медицинскую помощь», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Он попросил прощения у матери за то, что не послушал её советов и ринулся в конфликт, который ему не нужен. Он признался, что поехал воевать ради денег, но эта война чужая для него, и никакие деньги не стоят того, чтобы быть далеко от семьи. Эрик сказал, что с ним всё хорошо, и пообещал вернуться домой. Он передал привет дедушке и бабушке.

«Хочу, чтобы ты знала, что я тебя очень люблю. Я однажды снова к тебе вернусь. Не волнуйся, со мной всё хорошо. Ещё раз прости меня за то, что я тебя не слушал. Скажи дедушке, что со мной всё хорошо. Обними бабушку от меня», — добавил легионер.

Бразильский наёмник рассказал, как Киев отправил его на линию фронта обманом
Бразильский наёмник рассказал, как Киев отправил его на линию фронта обманом

Ранее группа наёмников из испаноязычных стран, которую ВСУ привлекли для обороны в Харьковской области, частично отказалась выполнять задачи и покинула свои позиции. Украинское командование отправило их на участок возле Петро-Ивановки, чтобы удержать населённый пункт, но часть бойцов не стала воевать.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Бразилия
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar