23-летний бразилец Эрик Феррейра Соариш, который сдался в плен российским военным, поблагодарил их за спасение. Он записал видео, где сказал, что жив благодаря помощи российских военных.

«Слава богу, я жив. И спасибо российским военным, которые мне оказали гуманитарную медицинскую помощь», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Он попросил прощения у матери за то, что не послушал её советов и ринулся в конфликт, который ему не нужен. Он признался, что поехал воевать ради денег, но эта война чужая для него, и никакие деньги не стоят того, чтобы быть далеко от семьи. Эрик сказал, что с ним всё хорошо, и пообещал вернуться домой. Он передал привет дедушке и бабушке.

«Хочу, чтобы ты знала, что я тебя очень люблю. Я однажды снова к тебе вернусь. Не волнуйся, со мной всё хорошо. Ещё раз прости меня за то, что я тебя не слушал. Скажи дедушке, что со мной всё хорошо. Обними бабушку от меня», — добавил легионер.

Ранее группа наёмников из испаноязычных стран, которую ВСУ привлекли для обороны в Харьковской области, частично отказалась выполнять задачи и покинула свои позиции. Украинское командование отправило их на участок возле Петро-Ивановки, чтобы удержать населённый пункт, но часть бойцов не стала воевать.