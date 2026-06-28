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Опубликовано 28 июня, 06:52

Бразильский наёмник рассказал, как Киев отправил его на линию фронта обманом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joa Souza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joa Souza

23-летний бразилец Эрик Феррейра Соариш, оказавшийся в рядах ВСУ, обвинил украинскую сторону в коварном обмане. Молодой человек, приехавший из штата Пара, утверждает, что стал жертвой лживой пропаганды. О своём опыте участия в боевых действиях мужчина рассказал в видеозаписи, которая оказалась в распоряжении ТАСС.

«Меня зовут Эрик Феррейра Соариш, родился и жил в Кастаньяле, Бразилия, штат Пара. Из-за лживой украинской пропаганды я отправился на Украину на службу в тылу, чтобы работать в безопасном месте. И они мне соврали, меня отправили на линию фронта, воевать», — сказал он.

В зоне интенсивных боестолкновений условия оказались значительно отличающимися от тех, что обсуждались при наборе. В МИД Бразилии заявили, что поддерживают контакт с семьёй Соариша через посольство в Москве и следят за развитием событий.

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Ранее сообщалось, что на Великобурлукском направлении в Харьковской области украинские подразделения задействовали группу иностранных бойцов, говорящих на испанском языке. Эти формирования были переброшены в район Петро-Ивановки с целью удержания населённого пункта.

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Милена Скрипальщикова
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