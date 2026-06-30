Пушилин: Завершается изоляция Константиновки, попыток ВСУ прорваться нет

ВС России завершают изоляцию Константиновки, попыток прорыва со стороны украинской армии практически не фиксируется. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Юго-западную часть населённого пункта зачищают от разрозненных групп противника.

«По сути, завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет. Фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, но они также пресекаются нашими подразделениями», — сказал он.

Ранее Минобороны отчитывалось об успехах российской армии в Константиновке. За минувшие сутки в населённом пункте освободили 30 зданий.