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1 июля, 09:42

ВС РФ освободили Копани на Запорожье и Украинское в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Подразделения Вооружённых сил России освободили населённые пункты Копани в Запорожской области и Украинское в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Украинское Харьковской области», — говорится в заявлении ведомства.

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Новости СВО 1 июля: Пали Ровное и Лесное, штурм Николаевки, 150 боевиков полегло на Сумщине, Сырский в панике из-за прорыва РФ к Чернигову

Ранее министерство обороны России сообщило, что за сутки подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Богодаровка в районе Покровского Днепропетровской области, успешно продвинувшись в глубину обороны противника. А в ДНР подразделения группировки «Южная» продолжают наступление в районе Константиновки, за сутки под контроль взято 26 зданий.

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Анастасия Никонорова
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