ВС РФ освободили Копани на Запорожье и Украинское в Харьковской области
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Подразделения Вооружённых сил России освободили населённые пункты Копани в Запорожской области и Украинское в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Украинское Харьковской области», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее министерство обороны России сообщило, что за сутки подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Богодаровка в районе Покровского Днепропетровской области, успешно продвинувшись в глубину обороны противника. А в ДНР подразделения группировки «Южная» продолжают наступление в районе Константиновки, за сутки под контроль взято 26 зданий.
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