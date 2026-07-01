ВС РФ освободили Копани на Запорожье и Украинское в Харьковской области

Подразделения Вооружённых сил России освободили населённые пункты Копани в Запорожской области и Украинское в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Украинское Харьковской области», — говорится в заявлении ведомства.