Взрыв прогремел в Полтаве после удара баллистикой, мишень держат в тайне

В городе Полтава на северо-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Воздушная тревога была объявлена как в Полтавской, так и в ряде других областей страны.

Начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич уточнил, что российские военные атаковали город баллистическими ракетами. Информация о мишени ВС РФ не раскрывается.

Ранее российские военные нанесли два точных удара по линиям электропередачи в Запорожской области. Атаку провели с помощью дронов «Герань». Операторы «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» поразили опоры ЛЭП 154 кВ в районе Запорожья. В результате обесточены промышленные объекты и предприятия, которые работали на ВСУ.