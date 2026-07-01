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1 июля, 04:57

Две трети населения Украины выступили за дипломатическое урегулирование конфликта

Gallup: Две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Компания Gallup опубликовала данные исследования общественного мнения на Украине, согласно которым большинство жителей страны выступают за скорейшее начало переговоров по урегулированию с Россией.

Согласно результатам, 66% участников исследования поддержали идею запуска переговорного процесса в максимально короткие сроки. Этот показатель составляет примерно две трети опрошенных.

Против подобного подхода высказались менее четверти респондентов. Ещё 11% участников затруднились с ответом или не определились с позицией.

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Ранее постоянное представительство КНР при ООН выступило с призывом к Москве и Киеву активизировать диалог для выработки всеобъемлющих мирных договорённостей. Дипломаты подчеркнули необходимость проявления политической воли с обеих сторон и устранения первопричин конфликта в строгом соответствии с нормами Устава ООН.

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Артём Гапоненко
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