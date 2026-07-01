Две трети населения Украины выступили за дипломатическое урегулирование конфликта
Gallup: Две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров с РФ
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Компания Gallup опубликовала данные исследования общественного мнения на Украине, согласно которым большинство жителей страны выступают за скорейшее начало переговоров по урегулированию с Россией.
Согласно результатам, 66% участников исследования поддержали идею запуска переговорного процесса в максимально короткие сроки. Этот показатель составляет примерно две трети опрошенных.
Против подобного подхода высказались менее четверти респондентов. Ещё 11% участников затруднились с ответом или не определились с позицией.
Ранее постоянное представительство КНР при ООН выступило с призывом к Москве и Киеву активизировать диалог для выработки всеобъемлющих мирных договорённостей. Дипломаты подчеркнули необходимость проявления политической воли с обеих сторон и устранения первопричин конфликта в строгом соответствии с нормами Устава ООН.
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