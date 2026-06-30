В украинском городе Черновцы три кладбища заполнены свежими воинскими могилами. Об этом рассказал военнопленный из 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик.

По его словам, центральное место захоронений уже исчерпало ресурс, и сейчас власти оборудуют новые территории. Масштаб проблемы подтверждают и сторонние наблюдатели.

Ответственность за гибель военнослужащих Юрашик возложил на Владимира Зеленского. «На его совести эти кладбища, практически все. Потому что можно было давно сесть за стол переговоров, а не продолжать играть артиста», — приводит слова пленного ТАСС.

Аналитики не раз отмечали, что официальные данные Киева о потерях сильно занижены. В феврале 2025 года Зеленский говорил о 46 тысячах погибших, но уже тогда признавал наличие десятков тысяч пропавших без вести.

Иностранные СМИ приводят иные цифры. В апреле того же года телеканал CBS News оценивал потери ВСУ примерно в 100 тысяч убитыми. Летом французская газета Le Monde писала, что украинская сторона намеренно преуменьшает число жертв, а на погостах заканчиваются свободные участки. О нехватке мест на кладбищах свидетельствуют и данные пророссийского подполья. В марте 2026 года активисты сообщали, что с 2023-го площадь военных некрополей на востоке страны выросла более чем в три раза.