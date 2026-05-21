На Украине начали хоронить в два ряда из-за критических потерь ВСУ

В Сумской области из-за переполненности кладбищ возникла практика двойных захоронений. По информации ТАСС, местная полиция планирует установить системы видеонаблюдения на Центральном и Барановском кладбищах.

По данным агентства, в свежие могилы украинских солдат дополнительно хоронят убитых в преступных разборках местных жителей.

Установка камер призвана предотвратить осквернение захоронений: случаи порчи надгробий участились и часто связаны с местью родственников насильно мобилизованных солдат, которые разрушают памятники офицеров, причастных к гибели их близких.

Ранее сообщалось, что Львовский горсовет констатировал, что на Лычаковском кладбище не осталось свободных участков для захоронения погибших украинских военных. Теперь хоронить солдат будут на новом месте — на границе села Лисиничи.