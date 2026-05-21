21 мая, 20:04

На Украине начали хоронить в два ряда из-за критических потерь ВСУ

ТАСС: В Сумской области появились двойные захоронения на кладбищах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Сумской области из-за переполненности кладбищ возникла практика двойных захоронений. По информации ТАСС, местная полиция планирует установить системы видеонаблюдения на Центральном и Барановском кладбищах.

По данным агентства, в свежие могилы украинских солдат дополнительно хоронят убитых в преступных разборках местных жителей.

Установка камер призвана предотвратить осквернение захоронений: случаи порчи надгробий участились и часто связаны с местью родственников насильно мобилизованных солдат, которые разрушают памятники офицеров, причастных к гибели их близких.

На Украине готовы уничтожить аллею памяти в Винницкой области для сокрытия катастрофических потерь
Ранее сообщалось, что Львовский горсовет констатировал, что на Лычаковском кладбище не осталось свободных участков для захоронения погибших украинских военных. Теперь хоронить солдат будут на новом месте — на границе села Лисиничи.

Артём Гапоненко
