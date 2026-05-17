«В Гайсине (Винницкая область) местные власти планируют демонтировать аллею с фотографиями местных жителей, погибших в ходе конфликта», — сказал собеседник агентства.

Ррешение связано с распространением в соцсетях публикаций, в которых видны реальные потери украинской стороны. Отдельно отмечается, что в Гайсине до начала конфликта проживало около 23 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут потери и перебрасывают «элитные» подразделения в Сумскую область. Согласно данным источника, туда прибыли военные 95-й десантно-штурмовой бригады, 130-го отдельного разведывательного батальона, а также 10-й горно-штурмовой бригады.