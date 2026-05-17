На Украине готовы уничтожить аллею памяти в Винницкой области для сокрытия катастрофических потерь
ТАСС: Под Винницей собираются убрать аллею памяти, чтобы скрыть потери ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
В Гайсине Винницкой области местные власти рассматривают демонтаж аллеи памяти с фотографиями погибших военнослужащих ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Гайсине (Винницкая область) местные власти планируют демонтировать аллею с фотографиями местных жителей, погибших в ходе конфликта», — сказал собеседник агентства.
Ррешение связано с распространением в соцсетях публикаций, в которых видны реальные потери украинской стороны. Отдельно отмечается, что в Гайсине до начала конфликта проживало около 23 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что ВСУ несут потери и перебрасывают «элитные» подразделения в Сумскую область. Согласно данным источника, туда прибыли военные 95-й десантно-штурмовой бригады, 130-го отдельного разведывательного батальона, а также 10-й горно-штурмовой бригады.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.