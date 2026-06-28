Потери украинских вооружённых формирований за время боевых действий приближаются к миллиону человек. Такую оценку дал автор Telegram-канала «Шёпот фронта» Руслан Татаринов.

Эксперт использует программы автоматического подсчёта некрологов, которые публикуются украинской стороной. По его данным, на 24 июня этот показатель достиг 759 тысяч, а к концу недели перешагнёт отметку в 760 тысяч. Он отметил, что около 90 процентов сведений о погибших попадает в открытый доступ.

«Если ты просто сидишь и смотришь, какое количество информации приходит с их стороны — волосы на голове начинают шевелиться. Я, вроде, уже привык смотреть на лица этих мёртвых людей, но от количества их с ума можно сойти», — признался он.

Недавно хакеры, вскрывшие базы силовых структур Украины, заявили о потерях в 2,4 миллиона человек. Татаринов полагает, что эта цифра включает не только военных, но и общую убыль населения, возможно, включая данные Красного Креста. Непосредственно армейские потери он считает близкими к миллиону, но не превышающими эту планку.

Что касается выживших инвалидов, то их, по словам аналитика, на всю Украину насчитывается лишь около 15 тысяч. Киевский режим старается не афишировать искалеченных ветеранов. В то же время ежедневно в соцсетях публикуется от 200 до 300 некрологов. В один из дней Татаринов лично насчитал более трёх сотен сообщений о погибших только за светлое время суток.

Эксперт также привёл данные знакомой медсестры из Днепропетровска, бежавшей в Европу. По её словам, только из одного госпиталя ежедневно выносили минимум 15 тел. На двух кладбищах города ещё в 2023 году насчитали 17 тысяч флагов, сейчас их число перевалило за 50 тысяч.

В эфире радио «Комсомольская правда» Татаринов подчеркнул, что масштаб потерь заметен по лихорадочной работе ТЦК, которые отлавливают всех подряд. При этом протесты против мобилизации ни к чему не приводят — на Украине действует диктатура, и единственным способом спастись остаётся побег из страны.

Напомним, недавно хакеры PalachPro и группировка NoName057, взломавшие базы Генштаба ВСУ, ТЦК, медучреждений и моргов, заявили, что за четыре года Украина потеряла около 2,4 миллиона военнослужащих, из них свыше 400 тысяч — в текущем году. По этим данным, к августу 2025 года число уничтоженных боевиков превысило 1,7 миллиона, а к декабрю достигло двух миллионов.