Украина лишилась за четыре года спецоперации около 2,4 миллиона своих солдат, только за текущий год потери в рядах ВСУ составили свыше 400 тысяч бойцов. Об этом пишет Mash. Такую информацию удалось получить хакерам PalachPro и группировке NoName057, которые взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК, украинских медорганизаций и моргов.

К августу 2025 года количество уничтоженных боевиков перевалило за отметку в 1,7 миллиона человек, а уже к декабрю того же года показатель достиг двух миллионов. Примечательно, что за этот год потери ВСУ выросли кратно — всего за шесть месяцев Киев потерял солдат столько же, сколько за 2023 год. Больше всего украинским военным не везёт на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях — здесь потери на каждом из участков составляют примерно 500 солдат в сутки.

При этом Киев перестал вносить иностранных наёмников в официальные базы данных о погибших в боях. Их смерти списывают на «несчастный случай» или «болезни». По самым скромным оценкам, за ВСУ уже могли погибнуть как минимум 5 тысяч наёмников.

Также в Минобороны РФ сегодня, 24 июня, сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне проведения СВО свыше 1455 военнослужащих. Больше всего уничтожили бойцы группировки войск «Север» — не менее 215 человек.