Китай в ООН призвал РФ и Украину возобновить переговоры

Постоянное представительство КНР при ООН выступило с призывом к Москве и Киеву активизировать диалог для выработки всеобъемлющих мирных договорённостей. Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда Китая Сунь Лэй в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат подчеркнул необходимость проявления политической воли с обеих сторон и устранения первопричин конфликта в строгом соответствии с нормами Устава ООН. Также он подтвердил, что Пекин сохраняет сбалансированный подход к украинскому кризису, опираясь на четыре принципа, сформулированные председателем Си Цзиньпином. Китайская сторона, по его словам, продолжает диалог со всеми вовлечёнными сторонами, включая Россию и Украину, и последовательно выступает за мирное урегулирование.

«Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН, чтобы достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения», — заявил дипломат.

В России неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной. Президент РФ Владимир Путин на днях напомнил о четырёх основных положениях, на основе которых возможно заключение мирного договора. В их число входят стамбульские договорённости, модальности, достигнутые в Анкоридже, реалии на земле, а также принципы, изложенные главой государство во время выступления в МИД РФ в 2024 году.