Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском

Постоянное представительство Китая при ООН выступило с жёстким заявлением в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Глава дипмиссии Сунь Лэй подчеркнула, что удары по мирному населению недопустимы.

«Китай осуждает любые нападения на гражданское население. Ни при каких обстоятельствах гражданские лица не должны становиться целью атак. Их безопасность должна быть обеспечена», — заявил дипломат, комментируя трагедию.