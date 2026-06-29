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Регион
29 июня, 20:19

Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Постоянное представительство Китая при ООН выступило с жёстким заявлением в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Глава дипмиссии Сунь Лэй подчеркнула, что удары по мирному населению недопустимы.

«Китай осуждает любые нападения на гражданское население. Ни при каких обстоятельствах гражданские лица не должны становиться целью атак. Их безопасность должна быть обеспечена», — заявил дипломат, комментируя трагедию.

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В Совбезе ООН раскрыли, кто отдал приказ ударить по автобусу с детьми в Брянской области

Напомним, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детьми белорусской футбольной команды, направлявшимися на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу женщина, которая, как сообщалось, была супругой тренера и находилась в положении. Ещё восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее украинской провокацией.

Ранее СК РФ объявил в розыск заказчиков атаки на автобус с детьми под Брянском.

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Виталий Приходько
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