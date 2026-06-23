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Регион
23 июня, 15:57

СК объявил в розыск заказчиков атаки на автобус с детьми под Брянском

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Следственный комитет России объявил в розыск лиц, причастных к организации атаки украинских вооруженных формирований на автобус с детьми в Брянской области. Как сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, личности заказчиков установлены, и в ближайшее время они будут заочно арестованы в рамках международного розыска.

«Расследуем. Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», — сказал Бастрыкин в интервью Первому каналу.

Дети, пострадавшие при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, идут на поправку
Дети, пострадавшие при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, идут на поправку

Напомним, что 17 июня в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с юными спортсменами и танцорами. Дети из белорусской Речицы направлялись на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу. Ещё восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Шестеро пострадавших — несовершеннолетние.

23 июня СК заявил об установлении лиц, причастных к организации атаки на автобус. По информации ведомства, к этому причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

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Наталья Демьянова
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