СК объявил в розыск заказчиков атаки на автобус с детьми под Брянском

Следственный комитет России объявил в розыск лиц, причастных к организации атаки украинских вооруженных формирований на автобус с детьми в Брянской области. Как сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, личности заказчиков установлены, и в ближайшее время они будут заочно арестованы в рамках международного розыска.

«Расследуем. Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», — сказал Бастрыкин в интервью Первому каналу.

23 июня СК заявил об установлении лиц, причастных к организации атаки на автобус. По информации ведомства, к этому причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.