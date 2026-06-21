Дети, пострадавшие при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, идут на поправку

Дети из Белоруссии, пострадавшие при ударе украинского дрона по автобусу в Брянской области, сейчас чувствуют себя неплохо. Данное заявление сделал директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии в Белоруссии Константин Дроздовский.

«Была достаточно тяжёлая работа, особенно в первые дни, когда наши специалисты выезжали в РФ и оттуда везли детей. Мы пару дней не спали. Но сейчас дети чувствуют себя неплохо. Четверым детям, которые находятся в отделении, проведены различные операции по удалению осколков. Они находятся в палате с родителями в удовлетворительном состоянии», — проинформировал он.

Особое внимание глава центра уделил ребёнку, которого привезли на искусственной вентиляции лёгких в критическом состоянии. Ему также выполнили хирургические вмешательства. В пятницу он очнулся и задышал без помощи аппаратов. Дроздовский подчеркнул, что до полного выздоровления ещё далеко, однако пациент уже рядом с мамой и чувствует себя лучше.

Все операции выполняла мультидисциплинарная бригада. К лечебному процессу, по уточнённым данным, привлекли около 30 специалистов.