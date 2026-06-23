Ответят за всё: СК выяснил, что приказал обстрелять автобус с белорусскими детьми под Брянском

Следственный комитет РФ установил личности организаторов теракта, нацеленного на пассажирский автобус с несовершеннолетними из Белоруссии в Брянской области. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что круг причастных к преступлению лиц полностью определён.

Список фигурантов возглавили высокопоставленные силовики: командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и руководитель главного управления разведки министерства обороны Олег Иващенко. По данным сыщиков, именно эти лица обеспечили наведение и санкционировали удар по гражданскому транспорту.

«Следствием установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, обеспечивших целенаведение и отдавших незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории», — пояснила Петренко.

Помимо них выявлены непосредственные исполнители удара. Это Дмитрий Ткаченко из подразделения «Химера», Игорь Жуков, служивший в комендатуре быстрого реагирования «Шквал», а также Владислав Наум из 73-го морского центра специальных операций.

Всем пятерым фигурантам заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 УК РФ (теракт, повлёкший гибель людей). Постановления уже вынесены, готовятся документы для объявления каждого из них в международный розыск.

Следующим этапом станет процедура заочного ареста. Правоохранительные органы намерены добиваться привлечения виновных к ответственности в рамках действующего законодательства.