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29 июня, 20:07

В Совбезе ООН раскрыли, кто отдал приказ ударить по автобусу с детьми в Брянской области

Евстигнеева: Россия установила исполнителей атаки на белорусский автобус

Роберт Бровди. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

Роберт Бровди. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

Следствие установило личности организаторов и исполнителей атаки беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Имена были озвучены исполняющей обязанности постпреда РФ при ООН Анной Евстигнеевой на экстренном заседании Совета Безопасности.

Дипломат заявила о доказанной причастности к преступлению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (позывной Мадьяр) и начальника ГУР минобороны Украины Олега Иващенко. По её словам, именно эти должностные лица «обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара».

Евстигнеева подчеркнула на заседании, что установлены и те, кто выполнял преступное распоряжение непосредственно на месте. Детали об исполнителях пока не раскрываются.

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Трагедия произошла 17 июня. Беспилотник самолётного типа атаковал автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Гомельской области. Ребята направлялись на отдых в Геленджик (Краснодарский край).

Удар привёл к человеческим жертвам. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Пострадали восемь человек, шестеро из которых — несовершеннолетние спортсмены.

Исполняющая обязанности постпреда напомнила, что Российская Федерация поддержала обращение Минска о проведении внеочередного заседания СБ ООН.

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Никита Никонов
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