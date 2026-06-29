В Совбезе ООН раскрыли, кто отдал приказ ударить по автобусу с детьми в Брянской области

Следствие установило личности организаторов и исполнителей атаки беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Имена были озвучены исполняющей обязанности постпреда РФ при ООН Анной Евстигнеевой на экстренном заседании Совета Безопасности.

Дипломат заявила о доказанной причастности к преступлению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (позывной Мадьяр) и начальника ГУР минобороны Украины Олега Иващенко. По её словам, именно эти должностные лица «обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара».

Евстигнеева подчеркнула на заседании, что установлены и те, кто выполнял преступное распоряжение непосредственно на месте. Детали об исполнителях пока не раскрываются.

Трагедия произошла 17 июня. Беспилотник самолётного типа атаковал автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Гомельской области. Ребята направлялись на отдых в Геленджик (Краснодарский край).

Удар привёл к человеческим жертвам. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Пострадали восемь человек, шестеро из которых — несовершеннолетние спортсмены.

Исполняющая обязанности постпреда напомнила, что Российская Федерация поддержала обращение Минска о проведении внеочередного заседания СБ ООН.