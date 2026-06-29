Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева потребовала от генерального секретаря организации Антониу Гутерриша недвусмысленного осуждения преступлений киевского режима. С соответствующим заявлением она выступила на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Евстигнеева заявила, что Москва требует от генсекретаря, Секретариата и профильных структур ООН чёткой позиции по поводу атак Киева. Дипломат подчеркнула, что отсутствие реакции со стороны организации недопустимо.

«Требуем от генсекретаря, Секретариата и профильных структур ООН недвусмысленного осуждения этих кровавых преступлений», — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

По её словам, игнорирование прицельных атак Киева с многочисленными жертвами среди детей является красноречивым подтверждением двойных стандартов, грубо нарушающих статью 100 Устава всемирной организации

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова получила ответ Верховного комиссара ООН по правам человека на своё обращение после трагедии в Старобельске. Она выезжала на место удара по педагогическому колледжу вместе с иностранными журналистами. В помещениях учебного заведения корреспонденты не обнаружили военной базы, только личные вещи, фотографии и игрушки учащихся. Лантратова также встретилась с родителями погибших и посетила пострадавших детей в больницах.