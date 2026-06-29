Лантратова получила ответ ООН после обращения по трагедии в Старобельске

Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на обращение Яны Лантратовой, направленное после трагедии в Старобельске. Об этом омбудсмен сообщила Владимиру Путину.

После произошедшего Лантратова выезжала на место и посещала здание колледжа вместе с иностранными журналистами.

По её словам, в помещениях учебного заведения корреспонденты не обнаружили военной базы. Они увидели личные вещи, фотографии и игрушки учащихся.

Омбудсмен также встретилась с родителями погибших и посетила пострадавших детей в больницах.

После поездки она направила письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету ООН по правам человека и ОБСЕ.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские формирования нанесли удар по педагогическому колледжу. Жертвами стали 21 человек. В Москве произошедшее квалифицировали как террористический акт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. А постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».