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Регион
29 июня, 11:15

Лантратова получила ответ ООН после обращения по трагедии в Старобельске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на обращение Яны Лантратовой, направленное после трагедии в Старобельске. Об этом омбудсмен сообщила Владимиру Путину.

После произошедшего Лантратова выезжала на место и посещала здание колледжа вместе с иностранными журналистами.

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По её словам, в помещениях учебного заведения корреспонденты не обнаружили военной базы. Они увидели личные вещи, фотографии и игрушки учащихся.

Омбудсмен также встретилась с родителями погибших и посетила пострадавших детей в больницах.

После поездки она направила письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету ООН по правам человека и ОБСЕ.

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Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские формирования нанесли удар по педагогическому колледжу. Жертвами стали 21 человек. В Москве произошедшее квалифицировали как террористический акт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. А постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».

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Марина Фещенко
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