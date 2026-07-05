Польша рассекретит все поставки оружия Украине с 2022 года и проверит утечки

В Польше заявили о планах раскрыть данные о вооружении, переданном Украине с 2022 года, а также провести проверку возможных утечек государственных секретов. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе X.

«После консультации с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя ответственность в отношении общественного мнения, в соответствии с законодательством, я поручил рассекретить все пожертвования Украине в 2022-2026 годах», — написал он.

Он отметил, что процесс передачи военной техники был начат предыдущим правительством, сформированным партией «Право и справедливость», а соответствующие решения, по его словам, доводились до сведения руководства страны. Одновременно министр заявил, что поручил Службе военной контрразведки проверить, кто мог способствовать раскрытию государственных секретов. В то же время заместитель министра обороны Цезари Томчик сообщил журналистам, что список переданного Украине вооружения остаётся закрытым.

Ранее в Польше возник политический скандал на фоне заявлений о возможной тайной передаче Украине вооружений, включая ракеты для комплексов Patriot. Имеющейся у него информации, правительство могло через парламентские процедуры направить на Украину ракеты Patriot, необходимые для польской системы ПВО.