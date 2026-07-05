Правительство Польши заподозрили в тайной «раздаче» систем Patriot Украине

В Польше разгорелся политический скандал после заявлений о возможной тайной передаче Украине дальнобойных ракет Patriot. С такими обвинениями выступил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак в эфире Kanał Zero.

«У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно, через парламент, отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал», — сказал он.

На фоне этих заявлений вице-спикер призвал сейм принять закон, который запретит вывоз любого польского вооружения без предварительного одобрения парламента.

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, в свою очередь, допустил, что решение о поставках могло быть принято кабинетом министров без согласования с президентом Каролем Навроцким. В качестве примера он напомнил историю с передачей Украине истребителей МиГ. По его словам, тогда главу государства также не поставили в известность о готовящемся решении.

Ранее в Воздушных силах Украины признали острую нехватку комплексов Patriot и боеприпасов к ним, необходимых для отражения ударов баллистическими ракетами. Во время отражения ночной атаки 2 июля не удалось добиться желаемого результата.