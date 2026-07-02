ВСУ признали критическую нехватку Patriot после провала защиты от баллистики

Украинские Воздушные силы признали критическую нехватку систем Patriot и ракет к ним для защиты от баллистических ударов. Об этом заявил полковник и начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя провал при отражении ночной атаки российских ВС.

По его словам, перехват баллистических целей в ночь на 2 июля прошёл не так, как хотелось бы. Он отметил, что для борьбы с таким типом угроз сегодня эффективна либо пассивная защита — укрытия, либо активная — Patriot с ракетами, которых крайне недостаёт.

«Что касается баллистики, понятно, что это слабое место на сегодняшний день… Ракеты — это то, что нам крайне необходимо», — признал Игнат.