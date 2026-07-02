ВСУ признали критическую нехватку Patriot после провала защиты от баллистики
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis
Украинские Воздушные силы признали критическую нехватку систем Patriot и ракет к ним для защиты от баллистических ударов. Об этом заявил полковник и начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя провал при отражении ночной атаки российских ВС.
По его словам, перехват баллистических целей в ночь на 2 июля прошёл не так, как хотелось бы. Он отметил, что для борьбы с таким типом угроз сегодня эффективна либо пассивная защита — укрытия, либо активная — Patriot с ракетами, которых крайне недостаёт.
«Что касается баллистики, понятно, что это слабое место на сегодняшний день… Ракеты — это то, что нам крайне необходимо», — признал Игнат.
Напомним, что сегодня Российская армия нанесла по Киеву массированный удар. Снаряды поразили и элитные гостиницы, где размещаются иностранные наёмники ВСУ. Повреждения зафиксированы во всех районах Киева. Ночью взрывы гремели также в Харькове, Сумах, Запорожье и Павлограде. Удар в Киеве пришёлся на объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, включая завод по производству ракет «Фламинго», Fire Point и дронов «Лютый». Мэр Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной за всё время СВО.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.