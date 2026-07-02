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2 июля, 04:31

Ответный удар ВС РФ: Поражены военные и энергетические предприятия в Киеве и области

Армия России в ответ на теракты ВСУ поразила объекты ОПК и ТЭК в Киеве

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Вооружённые силы России нанесли массированный ответный удар по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

Целями стали предприятия военной промышленности и объекты ТЭК в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели были поражены. Удар стал ответом на неоднократные террористические атаки украинских формирований по гражданским объектам на территории России.

Несколько серий громких взрывов раздались в столице Украины
Несколько серий громких взрывов раздались в столице Украины

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары «Геранями» по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе Николаевской области, поразив все намеченные цели. Теперь удары приобрели ещё более масштабный характер, охватив несколько областей Украины.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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