Вооружённые силы России нанесли массированный ответный удар по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

Целями стали предприятия военной промышленности и объекты ТЭК в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели были поражены. Удар стал ответом на неоднократные террористические атаки украинских формирований по гражданским объектам на территории России.

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары «Геранями» по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе Николаевской области, поразив все намеченные цели. Теперь удары приобрели ещё более масштабный характер, охватив несколько областей Украины.