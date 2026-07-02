От «Антонова» до «Фламинго»: Минобороны огласило главные цели удара по Киеву

Минобороны России заявило о нанесении массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК и инфраструктуре в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины. Ведомство утверждает, что атака стала ответом на удары по гражданской инфраструктуре России.

По данным министерства, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической сферы и инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Удары обрушили на ключевые предприятия радиоэлектронной и авиационной промышленности, включая производственные и сборочные мощности, связанные с выпуском беспилотников, систем наведения и авиационной техники. Также ВС РФ разнесли логистические центры хранения БПЛА и боеприпасов, топливные склады, предприятия радиоэлектронного профиля и объекты газораспределительной инфраструктуры, обеспечивавшие работу оборонной промышленности.

«Вооруженными Силами Российской Федерации… нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности…», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По заявлению Минобороны, в Киеве поражены следующие объекты: — ООО «РАДИОНИКС» (радиоэлектронная промышленность, производство систем управления ракетами «Фламинго» и Fire Point, а также БПЛА); — ООО «НПК «АТЛОН АВИА» (сборка беспилотников дальнего действия «Ан-196 «Лютый», «Магура УА» и других БПЛА); — ГП «Антонов» (авиационная промышленность, разработка и модернизация военных летательных аппаратов и БПЛА); — АО «Киевский радиозавод», ООО «ТРИМЕН-УКРАИНА» (прицельные комплексы, оптика, элементы РЭБ и БПЛА); — промышленное предприятие КИЕВ-25 («ПВ ГРУПП УКРАИНА») (средства РЭБ «Лима»); — транспортно-логистический центр «МЛП-ЧАЙКА» (хранение БПЛА, боеприпасов и комплектующих); — склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3 (ООО «Грандтерминал») (обеспечение топливом воинских частей и техники ВСУ); — газораспределительные станции в Киеве и Киевской области (обеспечение работы предприятий ВПК).