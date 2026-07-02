Появилось видео налёта «‎Гераней» на газовое хранилище в Запорожье: взорвано 25 резервуаров

Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по объекту в районе Запорожья. По данным ведомства, целью стало газовое хранилище, используемое в интересах ВСУ.

Ведомство также отметило, что удары были нанесены расчётами беспилотников дальнего действия. На опубликованных кадрах зафиксирован момент поражения объекта и последующее возгорание. В результате атаки произошёл объёмный пожар, в ходе которого было уничтожено до 25 ёмкостей с газом и газоконденсатное оборудование.