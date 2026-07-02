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2 июля, 06:06

Появилось видео налёта «‎Гераней» на газовое хранилище в Запорожье: взорвано 25 резервуаров

МО: «‎Герани» атаковали газовое хранилище в Запорожье, взорвано 25 резервуаров

Обложка © Макс / Минобороны России

Обложка © Макс / Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по объекту в районе Запорожья. По данным ведомства, целью стало газовое хранилище, используемое в интересах ВСУ.

Видео © Макс / Минобороны России

«В районе города Запорожье расчеты БПЛА «Герань» поразили хранилище газа, используемое в интересах ВСУ», — заявили в Минобороны РФ.

Ведомство также отметило, что удары были нанесены расчётами беспилотников дальнего действия. На опубликованных кадрах зафиксирован момент поражения объекта и последующее возгорание. В результате атаки произошёл объёмный пожар, в ходе которого было уничтожено до 25 ёмкостей с газом и газоконденсатное оборудование.

В Киеве после массированной атаки парализован транспорт, центр перекрыли
В Киеве после массированной атаки парализован транспорт, центр перекрыли

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы РФ ночью нанесли массированный ответный удар по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА. Так, российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическим узлам ВСУ в Новой Одессе (Николаевская область), поразив все запланированные объекты. Сейчас география атак расширилась — они охватывают уже несколько регионов Украины.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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