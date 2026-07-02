Появилось видео налёта «Гераней» на газовое хранилище в Запорожье: взорвано 25 резервуаров
МО: «Герани» атаковали газовое хранилище в Запорожье, взорвано 25 резервуаров
Обложка © Макс / Минобороны России
Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по объекту в районе Запорожья. По данным ведомства, целью стало газовое хранилище, используемое в интересах ВСУ.
Видео © Макс / Минобороны России
«В районе города Запорожье расчеты БПЛА «Герань» поразили хранилище газа, используемое в интересах ВСУ», — заявили в Минобороны РФ.
Ведомство также отметило, что удары были нанесены расчётами беспилотников дальнего действия. На опубликованных кадрах зафиксирован момент поражения объекта и последующее возгорание. В результате атаки произошёл объёмный пожар, в ходе которого было уничтожено до 25 ёмкостей с газом и газоконденсатное оборудование.
Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы РФ ночью нанесли массированный ответный удар по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА. Так, российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическим узлам ВСУ в Новой Одессе (Николаевская область), поразив все запланированные объекты. Сейчас география атак расширилась — они охватывают уже несколько регионов Украины.
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