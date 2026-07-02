В Киеве после массированной атаки парализован транспорт, центр перекрыли

В Киеве после ночной массированной атаки зафиксированы серьёзные перебои в работе общественного транспорта. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным властей, из-за повреждения контактной сети, отсутствия напряжения и ликвидации последствий обстрела движение ряда маршрутов электротранспорта оказалось нарушено. Остановлены или работают с задержками десятки троллейбусных и трамвайных маршрутов, среди них — троллейбусы №1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50, а также трамваи №11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В городе также организованы временные автобусные маршруты для замены части направлений. В частности, задействованы маршруты вместо трамвая №14 и троллейбуса №41. Дополнительно изменена схема движения автобусов №114 и №118 из-за перекрытия бульвара Тараса Шевченко. Объезд организован через соседние улицы. Городские службы продолжают работы по восстановлению инфраструктуры и ликвидации последствий повреждений.