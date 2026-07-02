Кличко назвал удар ВС РФ 2 июля самым массированным за всё время
Обложка © Telegram/Віталій Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удар Армии России по украинской столице в ночь на 2 июля стал «самым массированным» за всё время.
«Самая массированная атака, <...> самая масштабная», — заявил он в видеообращении в телеграм-канале.
В ночь на 2 июля Вооружённые силы РФ нанесли массированный ответный удар по объектам на Украине, в том числе и в Киеве. Поражены, в частности, заводы, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». Подробнее о ночной атаке и её последствиях читайте на Life.ru.
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