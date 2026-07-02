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2 июля, 08:48

Кличко назвал удар ВС РФ 2 июля самым массированным за всё время

Обложка © Telegram/Віталій Кличко

Обложка © Telegram/Віталій Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удар Армии России по украинской столице в ночь на 2 июля стал «самым массированным» за всё время.

«Самая массированная атака, <...> самая масштабная», — заявил он в видеообращении в телеграм-канале.

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В ночь на 2 июля Вооружённые силы РФ нанесли массированный ответный удар по объектам на Украине, в том числе и в Киеве. Поражены, в частности, заводы, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». Подробнее о ночной атаке и её последствиях читайте на Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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