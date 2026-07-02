Клубы дыма и зловещий восход: Появились кадры «апокалиптического» Киева после удара ВС РФ

В Сети появились фото и видео из Киева, снятые утром 2 июля после массированной атаки российских войск на предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической сферы и инфраструктуру военных аэродромов. На кадрах — густые клубы дыма, поднимающиеся над разными районами города. Восход солнца сегодня выглядел зловеще: небо заволокло гарью, а вместо привычного рассвета жители увидели оранжево-серое зарево от пожаров.