Клубы дыма и зловещий восход: Появились кадры «апокалиптического» Киева после удара ВС РФ
Украинцы показали кадры «апокалиптического» Киева после удара ВС РФ
Обложка © Telegram / Реальный Киев
В Сети появились фото и видео из Киева, снятые утром 2 июля после массированной атаки российских войск на предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической сферы и инфраструктуру военных аэродромов. На кадрах — густые клубы дыма, поднимающиеся над разными районами города. Восход солнца сегодня выглядел зловеще: небо заволокло гарью, а вместо привычного рассвета жители увидели оранжево-серое зарево от пожаров.
Утро в Киеве после атаки. Фото © Telegram / Реальный Киев, Киев ИНФО
Утро в Киеве после атаки. Фото © Telegram / Реальный Киев
Утро в Киеве после атаки. Фото © Telegram / Днепровский меридиан
Очевидцы публикуют снимки с мест ударов. На видео слышны звуки сирен и работа экстренных служб. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях, не покидать дома и следить за официальными сообщениями. В городе сохраняется напряжённая обстановка.
Утро в Киеве после атаки. Фото © Telegram / Реальный Киев
Утро в Киеве после атаки. Фото © Telegram / Реальный Киев
Утро в Киеве после атаки. Фото © Telegram / Реальный Киев
Российская армия ночью нанесла удары по объектам военной промышленности и энергетики Киева. В Минобороны сообщили, что атака велась высокоточным оружием с воздуха, земли и моря, а также дронами. Кроме того, «Герань» поразила логистические центры ВСУ в Новой Одессе Николаевской области. Это стало ответом на теракты украинских войск.
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