В Киеве полыхают два люксовых отеля, где жили иностранные наёмники ВСУ

В центре Киева после удара загорелись два пятизвёздочных отеля на бульваре Шевченко — CityHotel Residence и Premier Palace, сообщают местные паблики. Также появились кадры пожара.

Пожары в Киеве. Видео © Telegram / Times of Urraine; Киев ИНФО

В результате прилётов загорелись крыши обеих гостиниц. Предположительно, там проживали высокопоставленные военнослужащие ВСУ, а также иностранные наёмники и западные кураторы. Воздушная тревогоа звучала несколько часов, горожане спускались в укрытия.

Напомним, в ночь на 2 июля в украинской столице более 11 часов действовала воздушная тревога. Вооружённые силы РФ нанесли массированный ответный удар. Поражены военные объекты по всей Украине, в том числе заводы. В Киеве полыхают пожары. На местах работает около 500 спасателей и 96 единиц специальной техники.