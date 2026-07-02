Почти 500 спасателей и вертолёт: в Киеве продолжают тушить пожары после атаки ВС РФ

К ликвидации пожаров в Киеве, возникших после ночной атаки ВС РФ, привлекли пожарный вертолёт. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, утром на местах работало около 500 спасателей и 96 единиц специальной техники.