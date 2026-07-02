Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 08:04

Почти 500 спасателей и вертолёт: в Киеве продолжают тушить пожары после атаки ВС РФ

В Киеве к тушению пожаров после атаки ВС РФ привлекли вертолёт

Обложка © Telegram/Анатолий Шарий

Обложка © Telegram/Анатолий Шарий

К ликвидации пожаров в Киеве, возникших после ночной атаки ВС РФ, привлекли пожарный вертолёт. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, утром на местах работало около 500 спасателей и 96 единиц специальной техники.

Клубы дыма и зловещий восход: Появились кадры «апокалиптического» Киева после удара ВС РФ
Клубы дыма и зловещий восход: Появились кадры «апокалиптического» Киева после удара ВС РФ

В ночь на 2 июля в украинской столице более 11 часов действовала воздушная тревога. Вооружённые силы РФ нанесли массированный ответный удар. Поражены военные объекты по всей Украине, в том числе заводы, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». Подробнее читайте на Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar