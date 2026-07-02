Почти 500 спасателей и вертолёт: в Киеве продолжают тушить пожары после атаки ВС РФ
В Киеве к тушению пожаров после атаки ВС РФ привлекли вертолёт
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К ликвидации пожаров в Киеве, возникших после ночной атаки ВС РФ, привлекли пожарный вертолёт. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, утром на местах работало около 500 спасателей и 96 единиц специальной техники.
В ночь на 2 июля в украинской столице более 11 часов действовала воздушная тревога. Вооружённые силы РФ нанесли массированный ответный удар. Поражены военные объекты по всей Украине, в том числе заводы, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». Подробнее читайте на Life.ru.
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