Сотни тысяч тел погибших украинских военных лежат в земле вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и курском приграничье. Об этом РИА «Новости» заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы вообще эту тенденцию отмечали все последние годы, что реально противник абсолютно не пытался даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наёмников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они в принципе почти, можно сказать, нигде и не пытались забрать», — сказал он.

По словам Алаудинова, после освобождения Курской области российские военные собрали тысячи тел ВСУ и передали Киеву. Однако в зоне СВО всё ещё полно участков, откуда ВС РФ не могут забрать погибших украинских военных для последующей передачи.

Командир спецназа подчеркнул, что ВСУ сами не эвакуируют погибших, а зачастую заниматься этим приходится именно российским солдатам, чтобы потом передать их родственникам.

Ранее Life.ru рассказывал, что после взлома украинских баз данных хакеры узнали, что Украина за четыре года боевых действий потеряла 2,4 миллиона солдат. При этом в текущем году потери в рядах ВСУ составляют уже 400 000 военнослужащих.