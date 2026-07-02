«‎Крошили всё вокруг в хаосе»: Российские штурмовики подстроили ВСУ ловушку в радиоигре

Российские штурмовики обманули украинские войска с помощью радиоигры. Наши ребята передали противнику ложную информацию о скоплении своих сил в Новосёловке Днепропетровской области. О хитроумной ловушке рассказал стрелок 38-й бригады 35-й армии группировки войск «Восток» с позывным Белый.

По его словам, российские бойцы намеренно вели ложные переговоры, чтобы противник не понял их реальных планов. В результате украинские военные растерялись и начали хаотично обстреливать территорию, на которой в действительности не было никого.

«В радиоэфире радиоигру совершали, если вдруг противник решился прослушать наши радиостанции каким-то образом или как-то он всё-таки вышел на наш эфир, чтобы противник не понимал, чем мы занимаемся. <...> Соответственно, мы его обхитрили. Где мы, [враг] не знает, он растерянно пытался крошить всё вокруг», — рассказал военнослужащий в беседе с ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Новоселовки 28 июня. Штурмовики группировки «Восток» добились успеха сразу на двух направлениях в Запорожской области — прорвали оборону противника и взяли два населённых пункта. Бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады стремительной атакой прорвали позиции ВСУ и освободили Новосёловку.