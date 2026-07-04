Премьер Польши Туск поставил Киев перед фактом после скандала из-за бандеровщины

Варшава рассчитывает, что Киев сделает первый шаг для примирения после скандала вокруг прославления нацистских преступников на Украине. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Хорошо было бы услышать выразительный сигнал со стороны Киева. Они пытаются, но мы хотели бы это выразительно услышать», — сказал он.

По его словам, у нынешнего напряжения между двумя странами есть объективные корни. Туск добавил, что Украина пока не может признать собственную историю, и самым тяжёлым примером здесь остаётся Волынь. Он подчеркнул, что и полякам из своего прошлого знакома трудность примириться с тем, что было.

Отношения Варшавы и Киева вновь испортились из-за того, что украинские власти продолжают возвеличивать деятелей ОУН-УПА*. В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из руководителей организации Андрея Мельника и его жены под Киевом. Кроме того, он дал имя «героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» в составе сил спецопераций ВСУ.

Незадолго до этого политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски заявил, что Зеленский почти полностью исчерпал доверие, которое Варшава накопила по отношению к Киеву. По мнению эксперта, теперь отношение к Украине стало практически одинаковым у польских политиков самых разных взглядов, и всех их объединяет мысль, что одних символических жестов поддержки уже недостаточно.

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