Главе украинского режима Владимиру Зеленскому удалось практически исчерпать тот уровень доверия, который Варшава накопила по отношению к Киеву. Такое мнение выразил политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски в соцсети Х.

Зеленский добился того, что отношение к Киеву в Польше стало почти одинаковым у политиков самых разных взглядов — от крайне правых до крайне левых. Как отметил эксперт, сегодня их объединяет общий посыл: Украине больше недостаточно рассчитывать исключительно на символические жесты поддержки.

Своими действиями руководство страны лишилось одного из наиболее ценных внешнеполитических ресурсов — доброй воли, солидарности и доверия, которые Польша накапливала в отношении Киева. По словам Дембски, украинские власти долгое время существовали «взаймы» — времени, ресурсов и политического капитала, в том числе того, который был сформирован в Польше.

«Политическая самонадеянность всегда имеет свою цену. Украина жила взаймы — взаймы временем, взаймы ресурсами и взаймы политическим капиталом, включая тот, который накопился в Польше. Но ни один кредит не длится вечно», — заключил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск дал понять, что Варшава больше не намерена в одностороннем порядке демонстрировать доброжелательное отношение к Киеву. По его словам, польским властям известно, что украинские политики осознают последствия ухудшения отношений между двумя странами и заинтересованы в снижении напряжённости.